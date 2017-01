Nantes Bulle de douceur chez Les Coquettes

0

Aurélie et Sandrine ont ouvert leur jolie boutique Les Coquettes début septembre. Les deux femmes - belles-sœurs dans la vie- partagent la même passion pour le parfum et le conseil personnalisé. « Nous sommes une adresse confidentielle, avec des produits d'exception et rares, nous proposons des marques en exclusivité sur Nantes ». Une boutique loin des standards des grandes enseignes de cosmétique. « Nous organisons aussi des ateliers féminins tous les quinze jours, nous avons un espace détente... », détaillent les pétillantes gérantes. « Les gens recherchent de la proximité ».