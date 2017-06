Nantes Bus et trams : le premier bilan des nouveaux horaires

0

La mise en place des nouveaux horaires de la Tan a fait grincer des dents les usagers. Qu'en sera-t-il l'an prochain ?

« Nous avons proposé à Nantes métropole de rester en période bleue jusqu'à la mi-juin, l'an prochain », explique Alain Boeswillwald, directeur de la Semitan. Si la métropole accepte, la nouvelle devrait ravir les usagers des transports en commun. « C'est notre première année avec le nouveau calendrier. Il s'affranchit des vacances scolaires et s'adapte aux nouvelles habitudes de déplacement ». Nantes métropole alloue une enveloppe kilométrique annuelle fixe, que la Semitan optimise sur l'ensemble de l'année. Aujourd'hui, l'offre est plus forte pendant certaines vacances (« les usagers vont pouvoir le constater début juillet »), mais impose d'être plus faible à certains moments, pour rééquilibrer.

