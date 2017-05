Nantes Ça fanfaronne à Trentemoult tout le week end [Vidéo]

0

Les fanfares de la région ont pris d’assaut le petit village de Trentemoult, ses rues, ses quais et la place des Filets, pour l’édition 2017 des « Fanfaronades ». En plus de la traditionnelle scène des Filets et du chapiteau, cette année une troisième scène est ouverte au-delà du quai au pied du Pendule. Ouvert ce samedi par le GMC à 15 h place des Filets avec un bal jusqu’à 1 h du matin, l’événement se poursuit ce dimanche 7 mai à partir de 14 h, notamment avec de 16 h à 18 h le « Fanfaromômes », des ateliers et animations pour les enfants sous le chapiteau. Jusqu’à 1 h du matin des « battles » et des « réconciliations » en fanfare sont proposées, site principal.