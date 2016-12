Nantes Cambriolages en hausse : pensez à l'opération tranquillité vacances

0

L'unité du commissariat de la Beaujoire stoppe devant un pavillon du quartier de l'Eraudière. Claude-May et Patrick descendent de leur véhicule, poussent le portillon et entrent dans la propriété. Les policiers font le tour de la maison, vérifient portes et volets, jettent un œil sur le garage et le fond du jardin. Rien à signaler. L'équipage reprend la route.

Les propriétaires sont absents pour les fêtes. Avant leur départ, ils se sont enregistrés auprès de leur commissariat de quartier. Leur domicile figure désormais sur la liste de l'opération tranquillité vacances. Il fait donc régulièrement l'objet d'une ronde de police dans l'objectif de prévenir les cambriolages.

Sur les 11 premiers mois de l'année 2016, le nombre de vols par effraction dans les lieux d'habitation a diminué de 3,48 % en zone police (Nantes - Saint-Nazaire - La Baule). Il est en revanche de + 2,41 % sur la seule circonscription de Nantes.

La police rappelle donc qu'elle assure la surveillance des domiciles via l'opération tranquillité vacances toute l'année. Sur Nantes, seuls 37 foyers sont inscrits cet hiver contre 2 032 l'été dernier.

« L'opération a prouvé son efficacité, assure le major Attimon, patron du commissariat de la Beaujoire, avant de rappeler les conseils de base pour limiter les risques de visites inopportunes : « Il faut bien entendu fermer ses ouvrants et essayer de donner l'impression qu'il reste de la vie dans la maison. Pensez à demander à une personne de confiance de retirer le courrier de votre boîte aux lettres, d'ouvrir et de refermer les volets. Le voisinage doit se montrer attentif aux va-et-vient suspects. La présence d'une alarme est aussi très dissuasive. Elle n'empêchera peut-être pas l'effraction du domicile mais le cambrioleur ne s'attardera pas et ne prendra pas le risque de pénétrer à l'intérieur. »

