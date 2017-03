Nantes Camions couchés par le vent : le pont de Cheviré fermé trop tard ?

0

Des automobilistes s'interrogent sur la gestion de la circulation lors de l'épisode tempétueux de ce lundi. La préfecture de Loire-Atlantique, gestionnaire du pont de Cheviré, répond.

Lundi matin, aux alentours de 9 h 30, deux camions ont été couchés sur la chaussée du pont de Cheviré par une puissante rafale de vent. Heureusement, le bilan est resté essentiellement matériel. Les chauffeurs n'ont été que très légèrement touchés. Et aucun autre usager de la route n'a été blessé.

Cette situation aurait-elle pu être mieux anticipée ? C'est ce que pensent de nombreux automobilistes et internautes sur notre page Facebook.

La préfecture de Loire-Atlantique donne des éléments de réponse : « Au moment du renversement des camions, le seuil d'interdiction de circulation pour les poids lourds et les deux-roues (110 km/h) n'était pas atteint, expliquent les services de l'Etat. Et la tempête a dépassé les prévisions météo. Des messages d'information et de prudence étaient affichés sur les panneaux à message variable à l'approche du pont de Cheviré, pour alerter les usagers ».

Plus d'informations ce mercredi dans Presse Océan