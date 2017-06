Nantes Carrière de Miséry : raser le bâtiment en béton armé ou le garder ?

0

Avec le futur Arbre aux hérons à l'horizon 2021, la carrière de Miséry à Chantenay sera le "jardin extraordinaire du coeur de la sixième métropole de France", assure Johanna Rolland, maire PS de Nantes qui, a fait le tour des lieux cette semaine en présence d'experts, dont Tim Smit, Christian Grüssen et Gilles Clément, des références internationales. Ce dernier, chef de file des paysagistes n’y est pas allé de main morte avec les anciens bâtiments sur le quai juste devant. « Il faut raser les deux bâtiments en béton, le parking et celui réalisé par François Hennebique, Cap 44, en béton armé. On pourrait juste en garder un petit morceau et lui dédier une esplanade mais il faut vraiment ouvrir ce jardin extraordinaire sur la Loire. On ne va quand même pas boucher la vue sous prétexte de sauvegarde de la première structure en béton armé ».

Le collectif des associations du patrimoine industriel et portuaire nantais n'est vraiment pas d'accord. « Nous sommes ici en présence d'un des trois immeubles moderne nantais, en béton, les plus connus au niveau international avec celui de Le Corbusier sur Rezé et l'usine des Batignolles" souligne le président du collectif Arnaud Biette. "Ici, l'ancienne minoterie de la Loire construite en 1894 utilise pour la première fois au monde le procédé monolithique de l'ingénieur Hennebique et les plans sont du meilleur architecte nantais du moment, Lenoir. Cette minoterie alimentait les biscuiteries de la ville et est typique du système industrialo-portuaire nantais ». Un quai « vide est un quai mort », poursuit Arnaud Biette. En revanche, «on peut imaginer apporter une certaine transparence à ce bâtiment, apparemment massif, en plus des cônes de vision qui de part et d'autre ouvrent sur la Loire ? Ne sommes-nous pas dans le caractère typiquement nantais de la complexité qui en fait son charme ? ». Pour le maire de Nantes, trois solutions sont à l'étude : « soit nous gardons entièrement Cap 44, soit nous le démolissons complètement, soit nous en conservons une partie dans l'esprit d'un stade Marcel-Saupin ». Une partie des ancins gradins a en effet été gardée. Les débats sont ouverts.