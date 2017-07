Nantes Carte postale d'Avignon : Ambra Senatore a fait le in

0

« Scena Madre », c’est le nom du spectacle de danse qui a été présenté par la chorégraphe et directrice du Centre chorégraphique national de Nantes Ambra Senatore. On la retrouvera les 27, 28 et 29 novembre novembre au Lieu unique.

Ambra Senatore est une redoutable chorégraphe qui a su séduire les programmateurs du festival « in » d’Avignon. Une sorte de Graal dans ce milieu très sélectif que tous les metteurs en scène aimeraient décrocher. C’est dans le gymnase du lycée Mistral qu’Ambra Senatore a joué six fois « Scena Madre », une création 2017 qui a enthousiasmé la presse nationale et le public. On entre doucement mais sûrement dans cette histoire qui se décline sous forme de fragments de vie, morceaux d’un puzzle dont on cherche d’abord à emboîter les pièces avant de laisser place aux grains de folie qui émanent de « Scena Madre ». La parole s’invite à ceci près qu’elle joue dans la catégorie « running-gag », boucles aussi bien parlées, criées que dansées, marchées, courues. La fluidité scénique version vaudeville -les danseurs-acteurs entrent et sortent à tout bout de champ- casse les codes de la narration et permet d’apprécier l’étonnante et insolite écriture d’Ambra Senatore. « Je sais qu’ils m’ont sélectionnée sur la base de mon travail sans avoir vu cette création », indique la danseuse italienne, que l’on retrouve ce jour-là au Grenier à sel à l’occasion d’une rencontre entre danseurs. « Je devais la jouer en 2016 en Avignon, mais j’étais enceinte et je devais prendre la direction du Centre chorégraphique de Nantes, ça faisait trop », poursuit Ambra Senatore, dont le bébé fait partie du voyage. « On a alors juste fait des repérages pour savoir où jouer. Le choix s’est porté sur ce gymnase. À l’époque, il n’était pas « habillé », poursuit-elle. On a travaillé juste six mois, en général c’est un an, dans une très bonne entente avec des nouveaux danseurs. Ils et elles avaient une très belle qualité de corps. Ce fut un travail de composition très précis. Je me suis laissée porter par cette expérience ». La pièce « a été plutôt bien accueillie, les retours sont positifs. Je suis fatiguée mais contente. C’est un vrai travail d’équipe avec tout le travail administratif derrière sans qui je ne serais pas là ».