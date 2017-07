Nantes Carte postale d'Avignon : avec la comédienne Christèle Guéry

0

La comédienne Christèle Guéry joue « Elle (s) », une pièce produite par le Théâtre du Sphinx en Avignon.

Comme tous les Nantais qui se battent pour exister au festival off d’Avignon, dans une forêt de spectacles proposés (près de 1 500), Christèle Guéry attaque ses journées par le tractage, pour la promo. « Je ne me sens pas commerciale », sourit celle qui joue en solo « Elle (s) » un texte de Gérard Gérard Levoyer. Elle y incarne dix portraits de femmes, de la vieille fille à la femme fragile et la femme enfant. « Au lieu de tracter pour tracter, je joue dans la rue des très courts extraits du spectacle ». Avec Patrice Fourreau, le directeur du théâtre nantais le Sphinx, ils ont choisi de louer un créneau au théâtre L’Arrache-cœur (80 places) et d’y jouer tous les jours.

Une vraie performance pour cette actrice qui est déjà venue à trois reprises jouer en Avignon. « Elle (e) » a été créé en 2006, il a eu le temps de mûrir et de grandir avec moi, dans mon corps. C’est un spectacle avec lequel je peux vieillir ». Remplir la salle est une autre paire de manche. « Avignon, ce sont un peu les montagnes russes ! Il y a des moments plein d’émotion où le public est là. Cette semaine, j’ai eu la malchance de tomber sur deux spectateurs au premier rang qui faisaient du bruit et étaient totalement désintéressés par ce qui se passait sur scène. Une femme n’arrêtait pas de fouiller dans son sac. J’étais énervée, pas dedans. Le lendemain, c’était tout le contraire, les gens étaient debout à la fin de la pièce ». Le directeur du théâtre Patrice Fourreau rappelle qu’il s’agit « d’un très gros investissement. La location de la salle, c’est 10 800 €. Tout compris, hébergement et transport, cela monte à 22 000 €. Nous sommes un des rares, théâtre privé non subventionné, le seul à Nantes ». Avec son équipe, ils lancent un financement collaboratif (1) pour sa pérennité du théâtre et afin de monter une tournée.



A 19 h 15 jusqu’au 30 juillet à L’Arrache-Cœur, Avignon Résa : 04 86 81 76 97

(1) ulule.com/elles -festival-davignon