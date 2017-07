Nantes Carte postale d'Avignon : avec la compagnie Banquet d'Avril

0

La compagnie Banquet d’Avril a joué au Grenier à Sel en Avignon "suivre les morts" avant Onyx le 30 novembre.

C’est une pièce instructive et sans tabou sur la mort. On y apprend comment nos morts nous font « bouger ». Le travail de deux sociologues, Anne Bossé et Élisabeth Pasquier, a touché Monique Hervouët, directrice de la compagnie Banquet d’Avril au point d’en faire une pièce. « Suivre les morts », interprétée par la brillante triplette d’acteurs Karim Fatihi, Gilles Gelgon et Delphine Lamand, a ainsi été jouée au Grenier à Sel en Avignon et sera le 30 novembre prochain à Onyx à Saint-Herblain. « On a travaillé sur un programme de recherche autour des morts en se centrant sur « le mode de rapatriement des morts, le cas lié à l’islam était très intéressant », indique Élisabeth Pasquier, chercheuse nantaise. « On a rencontré des gestionnaires de cimetières, des professionnels du médical et du soin, des fils et filles de migrants qui racontent le rapatriement de leurs proches. C’est un moment de voyage spécifique. Ils sont d’ici et de là-bas ». « J’ai été absolument séduite par ces travaux », confie Monique Hervouët. « Elles m’ont donné leurs entretiens à lire et je me suis plongée dedans. Pour l’avoir vécu personnellement, on est tout à fait démuni devant la mort d’un proche. On peut signer n’importe quel chèque. Je pense que c’est une fonction du théâtre d’agir pour ouvrir sur des points de société. Cela nous donne aussi une image beaucoup plus humaine de l’islam, de l’immigration communautaire ». Les deux sociologues et Monique Hervouët on « travaillé ensemble pas à pas. « Le travail des chercheurs reste en général dans l’ombre. On s’aperçoit, grâce aux comédiens que les chercheurs passent eux aussi par des phases émotives et que le sensible existe dans ce corps de métier ». L’émotion est effectivement au rendez-vous dans « Suivre les morts » et l’on apprend plein de détails sur la circulation des morts mais aussi sur la taille des cercueils à Nantes et la vie des vivants qui font eux aussi le voyage en Algérie ou en Tunisie pour aller enterrer le défunt selon ses dernières volontés. « Les Etats reprennent leurs morts aujourd’hui », ajoute Elisabelth Pasquier. « En France, aussi, ils doivent rester sur le domaine public, on n’a plus le droit de ramener les cendres d’un mort à la maison. Il y a de vrais enjeux autour de la mort ». Le débat se poursuit.