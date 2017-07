Nantes Carte postale d'Avignon : avec le chorégraphe David Rolland

0

Le chorégraphe nantais David Rolland a écrit une pièce pour un spectateur "Circuit".

Fébrile, vous le serez si un jour l’envie de franchir le pas de « Circuit », une création pour un spectateur, vous tente. D’abord, vous êtes reçus comme dans une bibliothèque, on ne se parle pas, on chuchote ou plutôt il vous chuchote quelques mots : mettre votre casque, vous asseoir sur une chaise et attendre le son. Le son, c’est lui, sa voix, David Rolland, en phase avec vous et vous seul. Maintenant, il vous guide et votre « Circuit » démarre. Zen, détendu, ailleurs, prêt pour un voyage en solitaire à l’écoute de votre ventre, de vos mains qu’il vous demande de poser sur vos cuisses. Levez-vous, dirigez-vous vers ce rideau, avec votre main, entrouvrez-le, vous voyez le rond de lumière là-bas ? Placez-vous au milieu, le public est encore derrière ce voile, il vous attend… On ne spoilera pas la suite si la tentation vous guette. Avec des danseuses en alternance (Elise Lerat, Valeria Giuga, Anne Reymann), qui apparaissent furtivement, cette « proposition immersive » cache une logistique et des techniciens de haute pointure. David Rolland poursuit son travail avec un regard « décalé sur la danse » dans l’esprit de ses « happy manif ». Il parle de « spectacles participatifs » préparés avec une grande minutie que demande cette « architecture en mouvement » faite de pans de tissus. « Je projette le spectateur dans la peau d’un chorégraphe. Il y a des indicateurs de déplacements, une danseuse qui arrive. Il entend ma voix à la première personne du singulier. « J’attends la danseuse ou « je suis sur scène » Le temps est étiré. » La magie opère durant 45 minutes. « Ensuite, ils me rendent le casque, le boitier. Comme ils se sentent tout chose, je les invite à écrire leurs impressions sur un livre d’or ». Pour Elise Lerat, danseuse et chorégraphe, qui intervient dans « Circuit » à la Manufacture d’Avignon, « c’est une pièce très physique et très mentale. Nous sommes deux et nous intervenons toutes les trois minutes dans la structure ». Une structure qui reçoit entre 30 et 35 spectateurs den trois heures. Magique et surréaliste.