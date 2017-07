Nantes Carte postale d'Avignon : avec le comédien Nicolas Sansier

0

Avec le Théâtre du Rictus, le comédien interprète Bronsky, un survivant de la Shoah dans « Fuck America ». Top.

L'acteur Nantais est un fidèle du festival de théâtre d'Avignon. Il y a joué à de nombreuses reprises et, à 45 printemps, il ne boude pas son plaisir d'y retourner.

Avec le Théâtre du Rictus, dirigé par le metteur en scène Laurent Maindon, il incarne le personnage Bronsky dans Fuck America, une adaptation d'un livre d'Edgar Hilsenrath. Un survivant qui cherche à raconter l'histoire de la Shoah et ses conditions de migrants. C'est dans le sexe qu'il trouvera la motivation pour écrire. Comédien depuis 1993, le CV de Nicolas Sansier, qui fit ses armes au Conservatoire régional de Nantes, au Studio-Théâtre et à la Clair hand academy (Irlande), est long comme un jour sans pain. Il a travaillé avec Christophe Rouxel, Jean-Luc Annaix, Yvon Lapous, Marylin Leray et Marc Tsypkine ou Gilles Blaise. Avignon reste un moment clé. « On est là pour travailler mais aussi pour s'instruire en découvrant ce que le théâtre actuel propose pour rester dans l'actu », indique Nicolas Sansier. « On va voir les copains aussi, les comédiens, les metteurs en scène ou techniciens ».

« Chacun son vélo »

Directeur du Théâtre du Rictus, Laurent Maidon, qui gère la venue de l'ensemble des acteurs et des administrateurs (et les salariés), leur a trouvé une grande maison près d'Avignon. « On a chacun un vélo et chacun fait sa vie. On se retrouve souvent le soir pour dîner ensemble après avoir pris un pot ». Une autre partie de la journée est consacrée à la distribution de flyers, imparable.« J'en ai plein mon sac », sourit le Nantais. Comme les autres comédiens et techniciens, il vient une petite heure avant la représentation afin de préparer chaque soir le plateau au « Nouveau Ring », le théâtre loué. Exil, migrations, précarité, sexe et mort imprégnés du souvenir de l'holocauste rythment « Fuck America », pièce coup-de-poing qui nous plonge dans un monde interlope, le NewYork des années 50. Percutant.

REPÈRES

« Fuck America » (Théâtre du Rictus), jusqu'au 29 juillet au Nouveau Ring. A 19 h 15. Réservations au 09 88 99 55 61.