Nantes Carte postale d'Avignon : « Fuck America » avec la bande du Rictus

Le théâtre du Rictus joue au festival. Son directeur ne mâche pas ses mots quant aux tarifs pratiqués. C’est un habitué d’Avignon. Le metteur en scène Laurent Maindon a même créé sa dernière pièce « Fuck America », adapté du livre de l’écrivain juif allemand Edgar Hilsentrath (né en 1926), juste à temps pour la jouer en avant-première au festival. Les comédiens l’interprètent chaque jour jusqu’au 29 juillet en Avignon. On suit les traces d’un immigré juif polonais, Jakob Bronsky, dans le NewYork des années 50 après que l’Amérique ait refusé son entrée au moment où Hitler s’emparait de l’Europe… Le collectif nous emporte dans l’univers de cet homme qui a survécu aux ghettos nazis et qui côtoie les bas-fonds. Devenu clochard, il entend écrire son histoire et cherche le sexe à tout prix chez les prostitués pour y puiser son inspiration. Une belle partition vidéo s’est greffée à la décoration particulièrement réussie de « Fuck America », un livre sur lequel a craqué Laurent Maindon, le metteur en scène, germaniste. « Je cherchais un roman pour l’adapter à la scène », confie le Nantais « et je suis tombé dessus par hasard. J’ai lu toute son œuvre, les romans traduits et ceux en allemand. Je suis tombé amoureux de cet auteur. Les thématiques, l’exil et la migration, m’intéressaient. Ses propos sur les migrants font écho au mur mexicain, à la critique du rêve américain ». Le metteur en scène a retrouvé une poignée de ses comédiens fétiches (de la trilogie Asphalt Jungle) qui endossent 21 rôles au total. Il a engagé 55 000 euros pour mener à bien cette nouvelle avrnture en Avignon. un gros pari financier. Laurent Maindon s’insurge surtout contre les loyers exorbitants. « On a trouvé un logement, une maison près d’Avignon, durant un mois. On la loue 10 000 €, c’est insensé. Scandaleux aussi toutes ces scènes qui sont louées à prix d’or aux jeunes troupes ». Dans leur cas, il faudra au moins vendre une vingtaine de spectacles.pour amortir Avignon.



REPÈRES

« Fuck America » Jusqu’au 29 juillet 19 h 15 au Nouveau Ring

Les 15, 16, 17 et 18 janvier au Grand T à Nantes