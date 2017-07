Nantes Carte postale d'Avignon : Julia Moreau, diffuseuse d'humoristes

0

Elle promeut une belle brochette d'artistes dont les Nantais Romual Dufras et Edgar-Yves. Rencontre.

Julia Moreau ? C'est la petite soeur de Mathilde Moreau, directrice de la compagnie du café-théâtre située au 6 rue des Carmélites à Nantes. Au festival d'Avignon, elle multiplie les casquettes entre les productions et les diffusions. On la croise avec Edgar-Yves (Monnou), humoriste nantais, qui joue tous les jours dans « J'vais l'faire », un one-man-show où « l'artiste swingue avec les mots et traite de la posture à adopter pour réaliser ses rêves ». « Je viens ici pour la troisième année », explique Julia Moreau, 29 ans. « Pour notre compagnie, c'est la plus grosse édition. Nous proposons trois spectacles : Edgar-Yves, Romuald Maufras et « Gourmandine », pièce écrite par Mathilde pour les enfants. Les retours sont très positifs ». Une fine équipe nantaise qui « tracte comme des fous ». Ici, son but, c'est de convaincre des directeurs de salle et faire tourner les artistes. Julia Moreau diffuse aussi la production de Guillaume Bats et de Dark Smile Productions, soit les artistes Jérôme Ferrari et Laura Laune. Ajoutez à cela la diffusion pour Olympia Production qui englobe les humoristes Laura Domenge, Gérémy Credeuille et Guillermo Guiz. Ouf ! « Même si c'est dur au niveau public, les professionnels sont dans la salle », poursuit Julia Moreau. « Il faut s'accrocher, être présent tout le temps. Je suis scotchée au téléphone mais le jeu en vaut la chandelle. On a certains jours qui commencent à afficher complets. Mon rôle c'est d'accueillir les pros puis de gérer les tournées pour ces sociétés. Je navigue entre le Palace, le théâtre de l'Observance et Le Paris, aidée par Hermance Guilbert, diffuseuse pour la compagnie du café-théâtre ». Avignon, « c'est aussi le seul moment où je mets des visages sur les noms de programmateurs avec qui je suis en contact toute l'année ». Budget ? « 40 000 euros qui comprend un appartement pour trois et le cachet des artistes nantais ».

Les artistes jouent jusqu'au 30 juillet. Programme : www.avignonleoff.com