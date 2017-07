Nantes Carte postale d'Avignon : la classe hip hop de Chute Libre

0

Les Nantais en Avignon. "Je pensais qu'Avignon serait plus "Diesel" que ça", explique Pierre Bolo, danseur et chorégraphe, auprès d'Annabelle Loiseau, de la compagnie de danse Chute Libre. Autrement dit que la fréquentation monterait petit à petit au fil des jours. Sauf que là, leurs représentations, démarrées le 6 juillet dernier, affichent déjà complet pour certaines. Avec leur spectacle "Flash Players", ils ont investi le Grenier à Sel, la salle louée par la région des Pays de la Loire (pour sept troupes régionales), et y jouent chaque jour jusqu'au 27 juillet.

Hier soir lundi, jour de relâche, lors d'une rencontre informelle, en compagnie des danseurs Ambra Senatore, David Rolland et Elise Lerat, Pierre Bolo et Annabelle Loiseau ont expliqué apprécié la véritable proximité avec le public dans cette salle de 80 places du festival. "La scène est petite pour les six danseurs", glisse Annabelle Loiseau, "sutout que nous avons un danseur très grand grand avec nous mais ça fonctionne quand même et c'est très agréable. L'équipe technique du Grenier à Sel est sympa, tout est bien organisé (...) On est complices sur les créations, c'est hyper sécurisant de travailler à deux, on se nourrit l'un et l'autre, on est très honnêtes entre nous et puis on a les mêmes goûts de rap américain même si j'ai un passé plutôt rock'roll".

Leur spectacle Flash Players, leur 11e création (depuis 2005), propose une chorégraphie vitaminée en présence de six danseurs hip hop et de six projecteurs. Un défi poétique qui brise la torpeur estivale.

Jusqu'au 27 juillet au Grenier à Sel. a 16 h 15. 40 minutes. A partir de 6 ans.

Tel 07 60 51 38