Nantes Carte postale d'Avignon : « Suivre les morts », le dernier voyage

C'est une pièce instructive et sans tabou sur la mort. On y apprend comment nos morts nous font « bouger ».

Le travail de deux sociologues, Anne Bossé et Élisabeth Pasquier, a touché Monique Hervouët, directrice de la compagnie nantaise Banquet d'Avril au point d'en faire une pièce.

« Suivre les morts », interprétée par la brillante triplette d'acteurs Karim Fatihi, Gilles Gelgon et Delphine Lamand, a ainsi été jouée au Grenier à Sel en Avignon et sera le 30 novembre prochain à Onyx à Saint-Herblain (1).

« On a rencontré des gestionnaires de cimetières, des professionnels du médical et du soin, des fils et filles de migrants qui racontent le rapatriement de leurs proches. C'est un moment de voyage spécifique. Ils sont d'ici et de là-bas ». « J'ai été absolument séduite par ces travaux », confie Monique Hervouët.

