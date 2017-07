Nantes Cartes postales d’Avignon, une série sur les Nantais

0

Au festival d'Avignon, au « off », qui propose 1500 pièces, les comédiens passent une partie de leur temps à « flyer », autrement dit à distribuer des tracts aux passants mais aussi à afficher la promo de leur spectacle. Il y a même des petites règles : collage interdit, ficelles autorisées. Du Grenier à Sel, la salle louée pour sept troupes régionales par les Pays de la Loire, au « in » avec la directrice du centre chorégraphique national de Nantes, Ambar Senatore, on a suivi une belle brochette de Nantais à la recherche de programmateurs, de professionnels du mieli. Pierre Bolo et Annabelle Loiseau, David Rolland, Monique Hervouët, Nicolas Sansier, Laurent Maindon, Patrice Fourreau Julia Moreau ou Clément Bertrand en font partie. Une série à suivre du 18 au 25 juillet.