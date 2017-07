Nantes Ce dimanche 2 juillet, on se perd dans la carrière Misery !

0

Admirer la bio-diversité du site, découvrir la friche industrielle par des balades, écouter de la musique, c’est vivre un dimanche surprenant à la carrière Misery de 11 h à 20 h.

Aujourd'hui, petits et grands sont invités à explorer la friche de Chantenay. Carnets et crayons en main !

Se perdre dans la friche industrielle de la carrière Misery ? C'est l'alléchante proposition d'Anaïs Beaupoux, créatrice voici dix ans, de l'Atelier mobile, une fabrique artistique et nomade. A l'occasion de l'ouverture éphémère du site ce dimanche 2 juillet, la jeune femme a concocté trois expéditions dessinées.

« Ici, c'est la ville à l'état sauvage sourit-elle. Que les gens puissent venir découvrir les lieux avant qu'ils ne soient totalement transformés, c'est extraordinaire ». Anaïs Beaupoux invite le public à s'inscrire au stand de l'Atelier mobile avant de partir en exploration. Carnets de bord, crayons et aquarelles seront fournis. Et quelques autres belles surprises attendent les promeneurs... « La balade d'une heure avec escale sera l'occasion de prendre des notes, de dessiner le paysage, d'explorer la bio-diversité incroyable du site ». L'ingénieur-paysagiste accompagne régulièrement ce type d'expéditions et a effectué des repérages sur zone une journée entière. « Dans certains endroits, les ronces ont envahi le site et se frayer un chemin peut s'avérer délicat, c'est pourquoi je regarde attentivement le parcours des expéditions. Des sentes ont ainsi été créées pour faciliter l'accès aux marcheurs ».

Découvrez notre double page ce dimanche 2 juillet dans Presse-Océan et en version numérique