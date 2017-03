Nantes Ce jeudi soir, Gascoigne et The Wave Pictures au Dynamo

0

Les groupes the Waves Pictures et Gascoigne se prouisent ce jeudi 2 mars au café le Dynamo, 91 rue Joffre dans le quartier du même nom.

The Waves Pictures

Anti-Rock (UK)

On ne vous cache pas notre enthousiasme de faire jouer ce groupe ultra-prolifique (16 albums depuis 2003) dont on compte de nombreuses collaborations avec Herman Dune ou Stanley Brinks entre autres. Qu’est-ce qu’il y a de "Garage" là-dedans allez-vous me dire ? Et bien un album enregistré et produit par Bill Childish, le Pape de la scène Garage Anglaise ! Pour revenir à leur musique, on les classait au début bien volontiers dans le mouvement « Anti-Folk » avec un son rappelant aussi bien Jonathan Richman (Modern Lovers) que Violent Femmes. Sur ce dernier album « Bamboo diner in the rain », le groupe nous surprend et emprunte une nouvelle voie : celle du blues du bayou de Creedence et les complaintes romantiques et guitaristiques de Neil Young. Ils passent allègrement de l’Anti-Folk à l’Anti-Rock pourrions-nous dire.

« Running Man » vaut à lui seul d’écouter toute leur discographie.

Gascoigne

Local Brit Pop Superstars (Nantes)

Doté d’une voix de crooner pop, comme un écho à celle de Neil Hannon (The Divine Comedy) ou Morrissey (The Smiths), Eric Egon cite plus volontiers tout un pan du rock garage en référence, des Kinks à Ty Segall. Cette rencontre du Yin et du Yang, adjoint des services du guitariste Alban Chauveau (I’m 7teen, Known as Numbers), du bassiste Guillaume Monnet (Al Von Stramm, A Few My Nephew) et du batteur Damien Rottier (A Few My Nephew), nous mène tout droit au jeu britpop - à la nantaise - de Gascoigne.

91, rue Joffre. Le Dynamo Café. Tel 02 40 48 79 18