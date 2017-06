Nantes Ce lundi soir, ils vont chanter pour « leur » bateau-lavoir

0

Construit en 1902 à Ancenis, le dernier bateau-lavoir de Bretagne, qui est aujourd’hui la maison d’habitation de Soasig Le Masson à Nantes, a d’abord servi aux blanchisseuses pour laver le linge des habitants. Racheté en 1968, il fut hissé sur un chaland avant d’être transformé en cabaret flottant de Nantes de 1968 à 1978. Devenu cabaret rive gauche (à ne pas confondre avec le café actuel bassin Ceineray), il a reçu Mouloudji, Gilles Servat, Alan Stivell ou Félix Leclerc. Sa coque a été réparée la semaine dernière aux chantiers Merré de Nort-sur-Erdre. Afin de soutenir financièrement cette lourde opération, des musiciens ont décidé de se mobiliser pour ce patrimoine fluvial et d’organiser un concert.

C’est ce lundi 5 juin à la salle Paul Fort à Nantes à partir de 18 h. Seront présents Hélène et Jean-François, Gilles Servat, Jossic-Chocun-Corbineau (Tri Yann), Jacques Bertin, Michel Boutet, Ewen et Delahaye, Paul Meslet, Jean-Marie Piton, Trio Gringo, Georges Fisher et Patrick Couton et d’autres.

Dès 18 h (15 €), salle Paul-Fort, rue Basse-Porte Contact billetterie réservations des places : helene.salmon@free.fr (06 75 53 13 75)

Et aussi : 06 19 20 52 18 - bateaulavoir@hotmail.fr