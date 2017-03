Nantes Ce mardi soir, Jacques Vaché et Hergé, troublantes similitudes

0

"De Jacques vaché à Hergé, de quelques troublantes coïncidences dessinées", c’est le thème de la conférence qui sera donnée par Luc Vigier ce mardi 28 mars ce 28 mars à 18 h 30 à la médiathèque Jacques-Demy, Salle Jules-Vallès. Les lettres dessinées de Jacques Vaché (1916-1919) contiennent des scènes, des croquis, des personnages dont la réalisation graphique est en contact avec les débuts du dessin de presse et l’essor de la bande dessinée en Europe. On mettra donc en lien ces dessins avec la question du témoignage de guerre et des lettres de soldats mais aussi avec le trait d’Hergé dont on a l’impression de trouver ici des signes précurseurs.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. A 18 h 30 à la médiathèque Jacques-Demy, Salle Jules-Vallès.

Programmation autour de l’exposition "Aux origines du surréalisme". Au château des ducs de Bretagne, musée de Nantes, jusqu'au 26 mai.