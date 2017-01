Nantes Ce soir, la chanson électro rock de Victor Noir au Pannonica

0

Victor Noir sort un album "Vol au dessus d'un nid de zinzins" et se produit ce vendredi soir salle du Pannonica. Entretien avec le chanteur Patrick Templé avant set.

Presse Océan : Comment est né Victor Noir ?

Patrick Templé : "Victor Noir est né en 2005 pour le Festival Les Hivernales".

Qui sont les musiciens ?

« Les musiciens complices sont Florian Brunet à la basse, Serge Michaut à la batterie et machines, Jérôme Delaune à la guitare, tout fraîchement arrivé. D’ailleurs, vendredi, ce sera le premier concert. il y a aussi l’indispensable Corentin Ballard, ingénieur du son. C’est le 5e élément

Musicalement ?

« Ce sont des chansons, des histoires ou des émotions. Je suis juste revenu à une énergie plus rock, blues à laquelle j’ai adjoint des arrangements électros. « Chanson électro rock’

Quelques mots ce nouvel abum ?

« Vol au dessus d’un nid de zinzins » est un carnet de voyage imaginaire, fantasque parfois drôle ou délirant avec des personnages ou des situations pittoresques qui permettent de sortir du quotidien, de lâcher prise, mais il y a aussi des prises de positions humaines, de l’énergie, des mélanges rock, blues, reggae. J’aborde le vieillissement et l’envie de s’affranchir de la religion l’impuissance et de la colère face à la violence sociale, la tolérance et l’amitié. Sur scène on s’éclate entre nous et ça envoie ! »

Concert à 20 h 30 le 27 janvier. 10 €. Pannonica au 9 rue Basse Porte