Nantes Ce soir, le duo Das Kinø au Ferrailleur, hangar à bananes

Le premier albim de ces artistes nantais « The call of vision » vient de sortir. Ce groupe à deux têtes, composé de David Darricatrière et de Léa Colombet, le transforme ce mercredi 26 avril sur la scène du Ferrailleur à Nantes.

Presse Océan : Comment est né Das Kinø ?

David Darricatrière : « De notre rencontre il y a 5 ans alors que j’auditionnais pour trouver une fille qui accepte de jouer les claviers dans Dtwice. Christophe, alors batteur, connaissait Léa par le biais de jam sessions. Je suis à la guitare, aux synthétiseurs et au chant et puis Léa au piano, synthétiseur et chant

Léa Colombet : « Ensuite, David m’a fait découvrir des titres composés pour certains pour un éventuel quatrième album du groupe Smooth. Vu que nous avions l’habitude depuis des années de travailler régulièrement ensemble, l’idée est venue naturellement de revisiter ces compositions pour les adapter à un nouveau projet en duo : Das Kinø. Hibu Corbel vient nous prêter main forte en live à la batterie lorsque nous ne jouons pas en duo.

Quel est l’esprit musical ?

David : Nos influences sont Kruder & Dorfmeister, The Acid, Disclosure et bien d’autres. Personnellement, je viens de la musique électronique ambiante ou axée sur le rock mais Léa, quant à elle, vient du classique et du jazz.

Léa : L’idée est de proposer une musique qui soit à la fois aérienne, orchestrée mais qui ne bride en rien l’envie de danser parfois.

De quoi parlent les textes ?

David : De notre rencontre et de transmission. Celle d’un homme arrivé à la quarantaine qui a exploré certains méandres de la vie et qui transmet son expérience à cette jeune femme qu’il considère comme sa confidente.

Léa : Nous avons eu plaisir à mélanger l’anglais et le français pour garder une part de mystère et de pudeur dans notre interprétation.

Un mot sur la pochette

David : C’est une idée originale de Mathieu Renoult concrétisée avec talent par Adeline Moreau.

Léa : Cette pochette incarne parfaitement notre complicité et la part qu’il y a de masculin et féminin dans chacun d’entre nous.

Qui écrit quoi, est-ce dur de travailler en duo ?

David : J’ai pris l’habitude d’arrêter de dire que j’étais musicien au sens propre du terme depuis que j’ai entendu jouer Léa. J’ai compris que j’étais plus mélodiste et arrangeur que musicien. Pour moi, ce sont deux métiers différents. Le musicien a le talent d’interpréter à la perfection la mélodie qui lui a été proposée.

Léa : Nous sommes très complices, nous avons trouvé un langage commun qui nous permet d’aller très vite à l’essentiel de nos idées.

À quoi doivent s’attendre les Nantais sur scène ?

David : Nous avons l’ambition de croire que notre musique, soit par ses textes, soit par ses mélodies puisse emporter et provoquer des émotions universelles.

Léa : Que nous racontions avec sincérité notre histoire. Sans chi-chi ».

Mercredi 26 avril à 20 h 30. Le Ferrailleur, 5, quai des Antilles. 5 €.