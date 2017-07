Nantes Cécile Clos, la photographe du musée d'Arts, accroche la lumière

0

Cécile Clos, la photographe du musée d’Arts, capte la lumière des tableaux. Pour mieux les sublimer.



Son tout nouveau studio est au sous-sol du musée. « Avant, j’étais au grenier, ce n’était pas très pratique, sourit Cécile Clos. Aujourd’hui, je travaille à côté des réserves et franchement, c’est beaucoup plus facile ».

La jeune femme -au musée depuis treize ans- n’est pas sédentaire. « Je bouge beaucoup et ne passe pas toutes mes journées dans le studio, c’est tout l’intérêt de mon métier. En fait, je suis multifonctions ».

Celle qui a décroché une maîtrise en Sciences et techniques de la photographie à Paris-VIII et a créé le premier site internet du musée des Beaux-Arts de Nantes, gère la photothèque avec une salariée et une apprentie. Navigart, la photothèque en ligne, c’est elle. La numérisation du fonds photographique également.

Elle « shoote » aussi les expositions temporaires, le travail des restauratrices et restaurateurs d’œuvres, les photos de catalogues comme celui de Susanna Fritscher (installation dans le patio) et réalise des vidéos. Les 800 tableaux qui ont retrouvé leurs cimaises sont également en boîte. « Ces photos nous sont demandées en cas de prêt d’œuvres pour d’autres musées en France ou à l’étranger ».

