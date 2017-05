Nantes Céline Piat expose ses « Portraits précieux »

0

À partir de ce jeudi, Céline Piat expose ses photos au restaurant Madam Bla. « Portraits précieux » regroupe des photographies sur la maternité. Un thème cher à Céline Piat. « À la naissance de son fils, je voulais effacer le côté médical du service de néonatalité La photographie me permettait de me sentir moins passive », confie-t-elle. Il y a cinq ans, Céline Piat décide d’en faire son métier. « Passionnée par les bébés, j’ai choisi de me former à la photographie professionnelle afin de réaliser des portraits de naissance, de grossesse et de famille pour les particuliers », précise la Goulainaise. Un regard sensible à découvrir jusqu’au 14 juin.