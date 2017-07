Nantes Ces cuisiniers qui investissent les rues

0

Les « food trucks », concept importé des États-Unis, se sont développés. Plus d’une trentaine de « camions » originaux naviguent ainsi dans la métropole

La restauration dans la rue évolue. Les offres se différencient. L’objectif est le même : partage et rencontres. « Je ne voulais pas faire de la restauration derrière une vitre mais voir les gens vivre », lâche Franck Attal qui stationne son food truck de hot-dogs « Delikatessen » dans la rue du Calvaire à Nantes. « Il y avait une lassitude de ne pas voir les clients, leurs opinions et leurs critiques », dit aussi Timothée, propriétaire avec Alice du « Rout’Art Gourmand ». « Quand une petite fille vient me dire que sa glace était très bonne, j’ai fait ma journée », rigole Clémence Bouinio au « Camion givré ». Emmanuel Alliot voulait, lui, créer « ce café de quartier qui manquait ». Il est barista à Orvault.

« On apporte un petit plus plaisir, moins cher qu’un restaurant »

En tripode à pédales ou en camion, ces « Food truckers » sont des passionnés. « Un boulot dur, qui n’est pas donné à tout le monde », témoigne Franck Attal. Les 450 kg de son tripode pourraient en rebuter plus d’un. Chacun développe son propre concept. Franck Attal entend « démocratiser le hot-dog à la manière des grands chefs ». Il a fait ses armes chez un étoilé. Delikatessen, en allemand « manger délicat », propose exclusivement des produits frais de qualité. Clémence Bouinio, 32 ans, spécialisée dans les glaces, est passée par l’hôtellerie. Elle était hier au déjeuner des salariés du groupe Geoxia. Avec son « Camion givré », son créneau est « très peu exploité. Je peux travailler en complémentarité avec un food truck salé ». Elle s’approvisionne chez un fournisseur qui crée des glaces pour des chefs. « Il y a un décalage entre le regard des gens et la réalité, explique-t-elle. Je ne pourrais pas faire mes glaces comme on me le demande parfois. »

