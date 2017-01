Nantes CES Las Vegas 2017 : 10-Vins et Sensorwake innovent encore

0

Sacrée en janvier 2016 meilleure start-up du Consumer Electronic Show de Las Vegas, la start-up nantaise 10-Vins est de retour dans le Nevada, où s’ouvre ce jeudi 5 janvier l’édition 2017 du premier salon mondial de l’innovation en électronique grand public. L’entreprise créée en 2012 par Thibaut Jarrousse, Jérôme Pasquet et Luis Da Silva y présentera en avant-première la D-Vine Connect, dernière évolution de sa machine à servir (en moins d’une minute) du vin à bonne température et aération parfaite, enrichie d'une tablette qui permet de « recevoir des conseils sur des associations mets-vins », mais aussi de « gérer votre cave, réapprovisionner vos vins favoris et vous en apprendre toujours plus sur les vins que vous dégustez ».

Sensorwake, prix de l’innovation au CES 2016 pour son réveil olfactif éponyme, revient aussi à Las Vegas avec un produit dérivé du premier… mais conçu cette fois pour « mieux dormir ». Oria - c’est son nom - est un diffuseur de parfum contenant deux capsules odorantes, l’une à effet immédiat au moment du coucher, l’autre à intervalles réguliers durant la nuit. La société du tout jeune (20 ans) Nantais Guillaume Rolland, qui assure « une amélioration de 60 % de l’endormissement et de la qualité du sommeil », entend s’attaquer au marché américain avec ce produit dont la commercialisation (149 €) est envisagée dès cet été.

Plus d'infos ce jeudi 5 janvier dans les colonnes de Presse Océan (éditions Nantes Métropole), ou dans sa version numérique en cliquant sur ce lien.