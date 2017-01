Nantes C'est arrivé dans ta cuisine : un livre de recettes pas comme les autres

0

Photos décalées, recettes originales... Le livre « C'est arrivé dans ta cuisine » ne manque pas de piment.

Le livre qui vous permettra d'épater votre grand-mère. » L'annonce sur la couverture est alléchante. Ils sont quatre amis, Alexandra Vukotic (sommelière), Patrick Hervy (chef du restaurant l'Ardoise), Karine Jaffrelot (graphiste) et Ludovic Rebeyrol (mixologue), accompagnés de Coralie Couetil pour les photos. Ils ont monté le Collectif Bluüm.

« Que vous soyez une quiche ou un cordon-bleu, ce livre vous permettra de cuisiner à votre rythme, sans vous ruiner, de manière raisonnée et sans avoir besoin de diplôme », promettent-ils. Le ton du livre est pétillant. Les recettes gourmandes. Et les photos... déjantées. Il propose 51 recettes, pour 4 saisons et 3 repas de fête. Mais pas seulement. « Nous avions aussi envie de parler des produits, de leur histoire. »

