Nantes Belle affluence à la grande braderie dans le centre-ville

Soleil radieux et vent frais. Toute la journée, la météo printanière a incité les badauds à déambuler dans le centre-ville à la recherche de la bonne affaire. Le périmètre de la braderie -sécurité oblige- entièrement fermé avec mise en place de blocs de béton, n’a pas rebuté le client. Au contraire. Ils sont venus en famille ou entre amis. Et se sont pris au jeu. A l'instar de Margaux et Julie, ravies d'avoir déniché une petite robe de coton "pour l'été". Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle édition.