Nantes : C'est parti pour l'Arbre aux hérons

Face à la Loire, dans le nouveau coeur métropolitain qui se dessine, et situé dans le Bas-Chantenay, un jardin extraordinaire de plus de 3 hectares accueillera un projet unique et singulier : l'Arbre aux hérons. Poursuivant l’histoire de l’imaginaire de Nantes, l’Arbre aux hérons sera une nouvelle vitrine du savoir-faire nantais et un levier d’attractivité à l’international. Pour initier et développer ce grand projet d’attractivité et de développement territorial et touristique, Nantes Métropole s'associe aux acteurs économiques et aux entreprises pour co-créer un « collectif Arbre aux hérons » sous la forme juridique d'un fonds de dotation qui fait l’objet d’une délibération en Conseil métropolitain le 10 février prochain. Son objectif : animer le collectif et financer le projet.

Plus d'infos dans Presse Océan de ce jeudi 9 février 2017