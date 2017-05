Nantes Challenge national de secours routier : les pompiers du 44 ont brillé

0

Le challenge national de secours routier et de secours à personnes, organisé la semaine dernière par les pompiers de Loire-Atlantique sous les nefs de l'île de Nantes, a consacré des équipes du département.

La compétition mettait aux prises 17 équipes pour le secours routier et 10 pour le secours à personnes, venues de toute la France. Il s'agissait pour la première épreuve de procéder à des désincarcérations après un accident de voiture et pour la deuxième de porter secours à des victimes après un accident du travail, le tout dans un temps déterminé et sous le regard attentif des juges.

Les équipes de Loire-Atlantique ont pris la première place au challenge de secours routier et les deux premières places au challenge du secours à personnes. Ce classement « récompense plusieurs mois d'entraînements et de formation dans le domaine du secours », se félicite le Sdis 44.

Grâce à ces résultats, ces équipes se sont qualifiées pour disputer le challenge international de secours routier et de secours à personnes qui se déroulera en Roumanie à la fin du mois d'août.

Le prochain challenge national, lui, se déroulera en mai 2018 dans les Yvelines.

Le classement du secours routier :

- 1er Sdis 44

- 2e Sdis 86

- 3e Sdis 17

Meilleur espoir : Sdis 2A

Meilleure progression : Sdis 06

Le classement du secours à personnes :

- 1er Sdis 44 équipe 1

- 2e Sdis 44 équipe 2

- 3e Sdis 86