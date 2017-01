Nantes Chanson. Il reste une centaine de places ce soir pour Vincent Delerm

0

Seul au piano, le chanteur Vincent Delerm fera trois étapes à Nantes les 5, 12 et 17 janvier, salle Paul-Fort. Pour ce nouveau spectacle, il joue la carte de la simplicité, met la chanson au premier plan. La scénographie se fait discrète pour ne pas lui voler la vedette. Vincent Delerm revient avec de nouvelles chansons dans la lignée du premier album et des anciennes pour mieux nous faire chanter. Avec le charme discret de la mélancolie, ses faux airs Nouvelle Vague, on le croisera sûrement à Kensington Square pour nous donner des nouvelles de Fanny Ardant et quelques rendez-vous ici où là dont Nantes qu’il aura le temps de visiter.

De 16 à 27€. Salle Paul-Fort, 9 rue Basse-Porte, 44000 Nantes.

02 51 72 10 10. www.labouchedair.com