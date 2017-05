Nantes Chantenay : un belvédère accroché à la falaise

0

A l’occasion de la rénovation et de l’inauguration de l’ancien Manoir de l’Hermitage, dans le quartier du Bas-Chantenay, les riverains avaient exprimé le souhait de pouvoir continuer à avoir accès à ce site. La réalisation d’un point de vue accessible à tous a donc été envisagé et sa faisabilité artistique confiée par le Voyage à Nantes et Nantes Métropole à l’artiste Tadashi Kawamata. L’auteur de l’Observatoire de Lavau a imaginé un belvédère accroché à la falaise, surplombant la route, à côté du Manoir de l’Hermitage, face à l’île de Nantes et Trentemoult. L’accès au belvédère sera ouvert à tous gratuitement en 2019. Coût de l’opération : 868 000 € HT.