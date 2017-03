Nantes Chasse au gaspi : toutes lumières éteintes (ou presque) ce week-end

Nantes montre qu'elle fait la chasse au gaspi en participant ce week-end à l’opération Earth Hour. Elle éteindra une vingtaine de monuments pendant trois nuits, du vendredi 24 au lundi 27 mars.

"Et vous ?" interroge la ville sur son site Internet. Samedi 25 mars à 20h30, des millions de personnes à travers le monde sont invitées à éteindre les lumières pendant une heure pour l’Earth Hour. Une geste symbolique, lancé par le WWF pour démontrer qu'ensemble nous avons un réel impact sur le climat et la planète. Cette opération initiée à Sydney en Australie il y a dix ans réunit désormais 170 pays à travers le globe.

Pour montrer son engagement en faveur du climat, la municipalité de la cité des ducs s'associe à Earth Hour et plongera ses monuments dans le noir pendant trois nuits.

Du vendredi 24 au soir au lundi 27 mars au matin, une vingtaine de sites sont concernés : l’hôtel de ville, la cathédrale, les façades de la place du Bouffay, des allées Flesselles, la Tremperie et Port-Maillard, la fontaine et les façades de la place Royale, la flèche de Saint-Nicolas, la grue Titan jaune, les façades des immeubles et du théâtre Graslin, les jeux et l’oeuvre-arbre du square Mercoeur, la porte Saint-Pierre ou encore le bâtiments Dubigeon sur le site de chantiers.

Dans les quartiers, les éclairages de la mairie de Chantenay, l’église Saint-Clair, ainsi que les ponts Senghor et Tabarly seront également éteints.

Nantes rappelle aussi par là qu'elle a été ville hôte du Climate Chance en 2016 et qu'elle organise jusqu’au 31 mars 2017, un grand débat sur la transition énergétique, s’associe chaque année à l’événement. "Grâce à la chasse au gaspi menée dans le cadre du Plan Climat, la Métropole réalise de 30 à 70 % d’économies sur ses consommations d’énergie".