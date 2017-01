Nantes Christine and the Queens affrontera Beyoncé aux Brit awards

0

La Nantaise de 28 ans Christine and the Queens fait partie des cinq nommées dans la catégorie «meilleure chanteuse étrangère» aux prochains Brit Awards (Victoires de la musique en Angleterre) .

La chanteuse française Christine and the Queens, est nommée dans la catégorie «meilleure chanteuse étrangère». Elle affrontera Beyoncé, Rihanna, Solange et Sia le 22 février prochain à la télévision britannique. Pour l'occasion, la jeune femme a interprété son morceau Titiled, dans une performance bluffante.

Elle étais super fière Christine samedi en retweetant ce post des Brit awards (ci-dessous) indiquant qu'elle n'avait pas les mots et il y avait de quoi ! Nominée comme artiste féminine étrangère de l'année 2016 elle s'est retrouvée d'un coup propulsée au même niveau qu'une Rihanna ou qu'une Beyoncé...

Si cette reconnaissance est finalement logique, après toutes les unes que lui ont accordé l'an dernier les plus prestigieux magazines de la planète, cette signature nantaise au milieu de tous ces grands noms s'accompagne toujours d'une immense satisfaction. Sans doute aucun artiste avant la jeune Héloïse Letissier (son vrai nom) n'a jamais autant réussi à attirer la lumière. On lui souhaite une belle performance.