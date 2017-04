Nantes Christophe Mae ce soir au Zénith, de retour le 28 septembre

0

Après plus de 400 concerts, deux millions de spectateurs, quatre millions d'albums vendus et cinq albums certifiés "Disques de Diamant", Christophe Mae revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau concert afin de partager avec son public ses titres phares mais aussi des extraits de son nouvel album "L'Attrape-Rêves". Le concert de ce mardi 25 avril étant quasiment complet, l'artiste propose une nouvelle date pour le public nantais. Ce sera le 28 septembre. Places assises et numérotées de 39 à 69 €.

En vente sur la billetterie de O Spectacles