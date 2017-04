Nantes CHU : hausse des arrêts maladies

0

Au CHU de Nantes, l'absentéisme est en hausse pour 2016 : 211 761 jours pour motifs médicaux note la CGT.

Arrêts

« Cadences de travail infernales », « épuisement ». Le bilan social 2016 met à nouveau l'accent sur les difficultés dans les hôpitaux du CHU selon la CGT. Selon ce document réalisé par les médecins de prévention, le taux d'absentéisme est de 8,56 % en 2016, contre 8,14 % en 2015 (maladie, accident de travail, maladie professionnelle, maternité, congés longue durée).

« Le nombre de jours d'absence pour motifs médicaux est de 22,7 jours par agent », précise Luc-Olivier Machon, directeur du pôle ressources humaines du CHU. Il était de 21 jours en moyenne en 2015.

La situation est toujours difficile selon Olivier Terrien, secrétaire général CGT : « le nombre de jours d'absence pour motifs médicaux s'élève à 211 761 jours, soit 11 732 jours de plus qu'en 2015. Ces chiffres augmentent depuis 2008 et la mise en place des plans d'austérité. Le taux d'absentéisme le plus élevé concerne les 25/40 ans. Les agents sont usés ».

Effectifs

En 2016, le CHU compte 8 901 équivalents temps plein pour le personnel non-médical et 824 pour le personnel médical.

Plus d'informations dans le journal Presse Océan du mardi 4 avril (toutes éditions)