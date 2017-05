Nantes "Conditions d'hygiène indignes" au CHU selon les agents de restauration

0

Les agents de restauration du CHU de Nantes ont déposé un préavis de grève, avant un CHSCT extraordinaire lundi 15 mai dans l'après-midi. « Les revendications portent sur les fins de contrats d'agents contractuels (CDD), mais aussi sur les conditions de travail en général et des conditions d'hygiène indignes », souligne Olivier Sabin, délégué du personnel CGT au CHU, qui travaille dans ce service situé à l'hôpital Saint-Jacques, « nous attendons des réponses claires et précises suite au CHSCT, afin d'organiser les suites à donner de ce mouvement de grève. On nous parle de sommes budgétées pour une nouvelle cuisine, mais on ne voit rien venir ». Leurs revendications seront exposées cet après-midi à la Direction, qui s'exprimera à ce moment.

187 agents travaillent à l'unité de production de la restauration pour préparer 9 000 couverts par jour pour l'Hôtel-Dieu, l'hôpital Nord (Saint-Herblain) et Saint-Jacques.