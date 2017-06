Nantes Cinéma. "Okja" diffusé ce soir au festival So Film à Stereolux

0

La nouvelle édition du festival de cinéma décalé "So Film Summercamp" se trame du 28 juin au 2 juillet. Ce mercredi, place en avant-première au film Okja de Bong Joon-Ho. Il sera diffusé gratuitement ce mercredi 28 juin à Stereolux, 3 boulevard Léon Bureau, sous les nefs de l'île de Nantes.

Sofilm Summercamp est le festival de toutes les cinéphilies : sans compétition, le festival privilégie les cartes blanches à des personnalités issues du cinéma et d’ailleurs qui viennent partager leur goût du cinéma, en toute simplicité, dans la joie et la bonne humeur. Au programme de cette troisième édition, beaucoup de cartes blanches donc, mais aussi des avant-premières de films cannois, des films décalés et rares, des séances en plein air, deux soirées à Stereolux et Trempolino, le Sofilm Summerlab, un ciné-karaoké