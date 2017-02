Nantes Cinéma : Quinze jours avec les films de Jean-Luc Godard

0

Le Cinématographe de Nantes rend hommage à Jean-Luc Godard à partir de ce dimanche 12 jusqu'au 26 février. Durant 15 jours, ce sera l’occasion de découvrir 34 de ses films ainsi que 20 ciné tracts et 7 courts métrages, couvrant l’ensemble de sa carrière, de la Nouvelle Vague jusqu’aux années 2000, en passant par les années Mao et l’ère vidéo. L’ampleur de sa réflexion sur les images et les sons, à travers ses films de fiction, ses essais vidéos, ses écrits et ses prises de parole, est telle qu’il est impossible de penser la mise en scène, le rapport entre la fiction et le réel, la forme et le politique, sans passer par Godard, sa science du montage, ses bandes-son et son goût des aphorismes.

Trois rendez-vous

Le Cinématographe propose trois rendez-vous :

- dimanche 12 février (18 h 30) : « Godard, une pensée tabulaire du cinéma », conférence d’Alain Bergala, critique de cinéma, essayiste, scénariste et réalisateur français, connu notamment comme spécialiste de l’oeuvre de Godard. ;

- vendredi 24 février (18 h 30) : « Jean-Luc Godard, le désordre exposé », documentaire suivi d’une rencontre avec les réalisateurs Olivier Bohler et Céline Gailleurd ;

- dimanche 26 février (18 h 30) : « Godard expérimental », conférence de Nicole Brenez, professeur à l’université Sorbonne nouvelle, ayant notamment travaillé pour Chantal Ackerman et Jean-Luc Godard.