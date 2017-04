Nantes Circulation compliquée à prévoir ce week-end

0

Ce week-end prolongé, avec le jour férié du lundi 1er mai et le retour des vacanciers de la zone A, marquera la fin des congés scolaires en France.

De nombreux déplacements sont attendus dans toutes les régions, surtout si les conditions météorologiques sont propices.

Vendredi 28 avril en Île-de-France, les bouchons récurrents seront présents en fin d’après-midi où les départs en week-end viendront augmenter le flux de circulation habituel lié aux trajets domicile-travail et à l’activité économique.

Samedi 29 avril, des difficultés de circulation seront à prévoir dans les métropoles et leur périphérie, dans toutes les régions dans le sens des départs pour ce long week-end.

Lundi 1er mai, dans le sens des retours, les principales difficultés de circulation sont attendues en région Auvergne-Rhône-Alpes et en direction des grandes métropoles du pays à l’occasion des retours du week-end prolongé et de la fin des vacances scolaires. Par ailleurs, la circulation sera dense en direction des frontières du nord, en raison de la fin des congés scolaires pour les Pays-Bas.

Dans le sens des DÉPARTS

Vendredi 28 avril est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France

Samedi 29 avril est classé ORANGE au niveau national

Dans le sens des RETOURS

Lundi 1er mai est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en région Auvergne-Rhône-Alpes (26, 38, 69)

Quelques conseils par Bison Futé

Dans le sens des DÉPARTS :

Vendredi 28 avril

- évitez de quitter les agglomérations entre 16 heures et 20 heures et, en Île-de-France, entre 14 heures et 21 heures.

Samedi 29 avril

- quittez les grandes agglomérations avant 9 heures ou après 16 heures et avant 8 heures pour l’Île-de-France,

- évitez de circuler sur l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 9 heures à 15 heures,

- évitez de circuler sur l’A11 entre Angers et Nantes, de 10 heures à 18 heures,

- évitez de circuler sur l’autoroute A13 en direction de la Normandie, entre 10 heures et 16 heures.

Dans le sens des RETOURS :

Lundi 1er mai

- évitez de regagner les grandes agglomérations entre 16 heures et 20 heures et entre 14 heures et 21 heures en Île-de-France,

- évitez de circuler sur l’A7 entre Orange et Valence, de 15 heures à 20 heures,

- évitez de circuler sur l’A10 de Bordeaux vers Paris, entre 15 heures et 18 heures,

- évitez de circuler sur l’A11 de Nantes vers Paris, entre 15 heures et 18 heures,

- évitez de circuler sur l’A13 en provenance de la Normandie, entre 12 heures à 19 heures.