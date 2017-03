Nantes Classement des meilleurs masters : Nantes bien placée

0

Le classement des meilleurs masters, mastères et MBA révélé lors du salon annuel d’Eduniversal.

Avec leurs 35 programmes, les Pays de la Loire font partie des meilleurs dans les secteurs du droit et de la stratégie et consulting, où la région prend la troisième place.

En communication, Nantes peut compter sur un programme classé en études marketing et d’opinion (IAE-Nantes) et un programme dans la nouvelle spécialité « Graphisme, design et communication visuelle » avec l’entrée de L’École de design Nantes Atlantique et de son diplôme, n° 3 de la spécialité. Sans oublier le management des médias et de l’audiovisuel, avec SciencesCom. L’école Audencia business school (Nantes) passe de la 2e à la 1re place du classement à la fois en management interculturel et en management du sport.



Infos : www.meilleurs-masters.com