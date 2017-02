0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Cette fois, nous sommes bien en 2017 et cette photographie a été prise le 9 février. Petite devinette : qui reconnaîtra les lieux ?

