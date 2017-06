0

La circulation de la ligne 3 du tramway nantais est perturbée depuis environ 15 h, ce vendredi, après la découverte d'un colis suspect dans une rame à la station "Marcel-Paul". Le tram ne circule plus entre "Sillon-de-Bretagne" et "Marcel-Paul".

Autre conséquence : le bus 50 est dévié entre "Aveneaux" et "Orvault Morlière", le bus 54 entre "Marcel-Paul" et "Thébaudières", le bus 89 entre "Bagatelle" et "Orvault Morlière".