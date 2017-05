Nantes Collecte des déchets : l'impatience de certains habitants

0

Même si les tournées de collecte de déchets ont repris depuis une semaine à Nantes, de nombreuses poubelles débordent encore dans les rues.

Rue Gambetta, les sacs bleus et jaunes s'entassent, depuis plusieurs semaines. Hier, ces Tri'Sacs s'amoncelaient sur pas moins de sept places de parking ! L'odeur a fait fuir les passants, qui ont préféré changer de trottoir. Un lecteur nous confie : « Près de la place Mellinet, nous attendons depuis plusieurs jours que les services de la mairie viennent nettoyer ». Photos à l'appui, il confie : « Dans très peu de temps nous ne pourrons plus passer sur le trottoir et la mairie sera responsable s'il y a un accident ».

Même si la grève des éboueurs est levée, cela va encore demander du temps pour que les rues soient nettoyées. Le cycle des négociations entre les syndicats et Nantes métropole est ouvert. Une nouvelle rencontre est prévue vendredi.