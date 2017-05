Nantes Déchets : "Retour à la normale en cours" selon Nantes métropole

0

Une réunion était organisée ce vendredi matin avec la CGT-FO et Nantes métropole concernant la réorganisation du service de la collecte des déchets à Nantes.

Si certains syndicats confient "ça ne s'est pas bien passé" (lire ici), Nantes métropole affirme dans un communiqué : "Les négociations se poursuivent".

"Des propositions ont été faites par Elisabeth Lefranc, vice-présidente en charge des ressources humaines, concernant : la réaffectation de postes au sein de l'OPC et du service nettoiement et les modalités de maintien de la rémunération individuelle des agents".

Et la collecte actuelle ?

Certaines rues ont encore leurs poubelles qui débordent. "Le retour à la normale est en cours, à raison d’une collecte de 300 tonnes par jour. La conjonction des événements de mars et avril, des journées de grève et du rattrapage des jours fériés amène certains points et secteurs à n’être pas encore entièrement collectés à ce jour", explique Nantes métropole.