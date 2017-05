Nantes Comment rendre les festivals propres

0

Avec plus de mille événements chaque année sur la voie publique dans l'agglomération nantaise, la transition énergétique est un enjeu de taille pour la filière culturelle. Mais elle est difficile à mettre en œuvre. Le Réseau éco-événement (Reeve) s'y emploie. « Les organisateurs doivent aujourd'hui faire face à la baisse des dotations, la sécurité sur les manifestations, la multiplication des événements... Ce sont autant de freins à la mise en place de l'éco-responsabilité, qui, en plus, ne fait pas forcément rêver... » Pourtant le Reeve y croit. « À travers la culture, nous pouvons avoir une autre vision de la transition énergétique », insiste Dominique Béhar, animateur de Reeve. Pour y parvenir, le réseau met à disposition des acteurs de la filière une boîte à outils. Gestion des équipements électriques, des déchets, de l'accessibilité, optimisation des déplacements, gaspillage alimentaire... « Nous avons une check-list (gratuite) qui aborde ces points. Nous sommes là pour montrer que c'est possible ». Pour essaimer les bonnes idées, le Reeve organise aussi chaque année une journée « 1 001 événements s'engagent ». Aujourd'hui, le Réseau va plus loin grâce à une caravane, autonome en énergiequi réalisera sa première sortie le 5 juin à l'occasion du Nantes food forum.

Enquête dans Presse Océan de ce lundi 29 mai