Nantes Commerces le dimanche : « Aucun dialogue social », selon la CGT

celtik

Demandez donc aux commerçants et artisans du centre ville quel a été l'impact économique des manifs, vous comprendrez alors les conséquences d'un tel blocage.

Que vous payez votre cotisation, c'est votre droit et tant mieux. Cependant, il faut savoir que les cotisations ne suffisent pas à maintenir la tête hors de l'eau des syndicats (dont certains dirigeants vivent parfois grassement - dans des bureaux refaits à neuf si vous voyez ce que je veux dire). Ce sont les subventions de l'état, donc l'argent du contribuable, qui les financent en grande partie.

Le jour où vous arrêterez de considérer tout employeur comme un exploiteur systématique,

le jour où vous arrêterez de confondre les petites PME avec les boîtes du CAC40,

le jour où vous inclurez dans le terme "travailleur "des petits patrons ou artisans qui bossent environ 50 ou 60 heures par semaine, et non pas 35, pour un salaire parfois minable,

le jour où vous aurez conscience du montant des charges que payent ces PME à l'état et du chiffre qu'elle doivent atteindre pour simplement survivre pour certaines,

le jour où vous aurez conscience du risque que prennent ces petits employeurs dont les biens personnels (qui ont servi à financer des créations d'entreprises et non pas des fonds de pension américains) sont hypothéqués par la banque parce qu'ils ont osé entreprendre, et qui eux n'auront pas de chômage si ils se plantent, mais des dettes pour la vie entière,

le jour où vous prendrez conscience que ce sont ces petites boîtes qui créent de l'emploi, et pas les multinationales ni l'administration,

le jour où vous comprendrez que le monde évolue et change, et qu'il faut s'adapter ou disparaître,

le jour où vous réaliserez que licencier pour un petit patron c'est toujours un échec et jamais une finalité,

le jour où vous comprendrez que bien des employeurs ne sont plus au temps de Zola et sont aussi attachés à assurer des conditions de travail décentes aux salariés, qu'ils respectent parce qu'ils savent pertinemment que sans salariés pas d'entreprise,

Ce jour là on pourra peut-être dialoguer et améliorer ce fameux dialogue social, qui est indispensable, et ce pour le bien de tous.