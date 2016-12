Nantes Commerces le dimanche : « Aucun dialogue social », selon la CGT

0

Un « accord conclu en dehors des règles de négociation classique », réagit la CGT dans un communiqué après l’accord signé par des partenaires sociaux pour l’ouverture des commerces les dimanches 11 et 18 décembre 2016. « Il n’y a aucun dialogue social, si ce n’est entre des partenaires convaincus d’avance et dans le cadre de discussions confidentielles, estime la CGT dans un avis envoyé à la municipalité nantaise. Il ne nous est pas possible de cautionner un tel détournement des pratiques sociales et des règles légales. […] Par ailleurs nous notons une nouvelle régression de la position publique affichée en 2014, à savoir le fait qu’il serait autorisé pour le 24 décembre 2017 des ouvertures à tous les commerces et non plus seulement aux commerces des centres villes. Il s’agit malheureusement du constat que ce que nous avions indiqué il y a deux ans se réalise progressivement, c’est-à-dire l’extension progressive des atteintes au droit au repos dominical pour les salariés des commerces. Ce qui est qualifié de « volontariat » ne résulte souvent que de la contrainte : chantage sur les congés payés, les horaires, les fermetures de magasin, maintien d’une rémunération insuffisante le reste de la semaine… En conséquence de ce qui précède, la CGT donne un avis négatif au projet d’arrêté municipal permettant d’autoriser les ouvertures dominicales pour les commerces pour l’année 2017 à Nantes. »