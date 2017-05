Nantes Concert caritatif des choristes pour aider les malades du SED

0

La chorale associative nantaise Les Voix du Nord (quartier Chêne des Anglais) organise le 21 mai à partir de 16h un concert gratuit en faveur de l'association Vivre avec le SED.

Le concert aura lieu à la salle festive Nantes nord. Les Voix du Nord invitent deux autres chorales : Alpachoeur et Pass'moi l'sol pour chanter avec ses choristes.

Le SED c'est quoi ?

"Le SED pour syndrome d'Ehlers Danlos, est une maladie génétique qui touche le collagène : pour résumer, c'est la colle du corps humain. Les patients qui sont atteints atteints de cette maladie, comme moi, produisons peu de collagène et en plus il est de mauvaise qualité !" indique Claire, la trésorière de l'association, elle-même atteinte de cette maladie.

"Les symptomes sont nombreux et varient selon les personnes. Il y a par exemple des luxations de toutes les articulations, une peau fragile (avec cicatrisation difficile), une fatigue importante, des douleurs diffuses et difficiles à calmer, des soucis digestifs..."

"Ma maladie n'est pas encore très connue, ma chorale fait l'effort depuis plusieurs années d'inviter des chorales pour récolter des fonds pour l'association Vivre avec le SED.

L'association Vivre avec le SED est basée à Metz. Elle milite pour une meilleure reconnaissance et connaissance de notre maladie tant du personnel médical et paramédical que des institutions (publiques, scolaires...). Elle soutient aussi les patients et les familles. Pour toutes ces démarches, l'association a besoin de financement.

Salle festive Nantes Nord, 73 avenue du Bout des Landes (arrêt René Cassin de la ligne 2). Concert gratuit. Don au chapeau.