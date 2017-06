Nantes Concert : Lamomali, l'aventure malienne de -M- jeudi au Zénith

0

Matthieu Chedid, plus connu sous le nom de -M-, se produira demain soir à 20h00, au Zénith de Nantes.

La grande aventure Lamomali est une passerelle entre Paris, Bamako et le monde. -M-, tel un griot blanc, orchestre cette alchimie de cultures et de personnalités, porté par la Kora de Toumani et Sidiki Diabaté, instrument transmis de père en fils depuis des générations.

Ce voyage inspiré par la magie du Mali et d’ailleurs devrait ravir les fans nantais.

Places debout épuisées, et places assises et numérotées de 49 € à 69 €. Ouverture des portes dès 18h30.

